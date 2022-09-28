высказался о своем решении помочь семьям мобилизованных из Санкт‑Петербурга.

Он будет выплачивать 25 семьям по 25 тысяч рублей ежемесячно. Об этом сообщила Маргарита Симоньян.

– Нужно помогать друг другу! Когда я увидел этот флешмоб, то без раздумий решил, что нужно поддержать эту замечательную идею. Это был моментальный порыв.

– Как выбираются эти семьи?

– Организаторы решат, как это сделать правильно. Но тут понятно, что я, все мы как клуб СКА помогаем семьям из Санкт‑Петербурга.

А моя идея – давайте, чтобы все клубы поддержали этот порыв. Москва, Казань, Омск, Новосибирск – вся хоккейная Россия. И чтобы игроки тоже скидывались, оказывая поддержку семьям мобилизованных ребят. Каждый причастен к тому, что происходит, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер .

21 сентября президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России. Он сообщил, что «призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».