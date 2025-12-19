Три вратаря – Улльмарк, Томпсон и Форсберг – стали звездами дня в НХЛ. Первые двое сыграли на ноль
Линус Улльмарк, Логан Томпсон и Антон Форсберг – звезды дня в НХЛ.
Три вратаря стали звездами очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – Антон Форсберг из «Лос-Анджелеса», отразивший 30 бросков из 31 в матче с «Тампой» (2:1).
Вторая звезда – Логан Томпсон из «Вашингтона», засушивший «Торонто» (4:0) при 22 отраженных бросках.
Первая звезда – Линус Улльмарк из «Оттавы», засушивший «Питтсбург» (4:0) при 24 отраженных бросках.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости