Ротенберг о рекомендациях США и Канады покинуть Россию: «Это не приказ. В начале года было то же самое. Кто-то уехал, кто-то остался»

высказался о том, что США и Канада рекомендовали игрокам покинуть Россию.

– Как вы относитесь к тому, что США и Канада рекомендовали своим гражданам покинуть Россию? Не будет ли оттока легионеров из КХЛ?

– Это рекомендация. И личный выбор каждого, а не приказ.

В начале 2022 года было то же самое. Кто-то уехал, кто-то остался. Я подробно не читал это заявление, – сказал первый вице-президент Федерации хоккея России и главный тренер .

В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев