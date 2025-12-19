Кравчук о «Металлурге»: «Самая быстрая и системная команда КХЛ. Сразу провожу параллели с NCAA, студенческая лига США – это высочайшие командные скорости и система»
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук сравнил хоккей «Металлурга» со стилем команд из NCAA.
«Когда я смотрю на нынешнюю «Магнитку», сразу провожу параллели с NCAA – стремительно развивающейся университетской лигой США, на базе которой американцы в мировом хоккее уже практически обогнали канадцев.
NCAA – это высочайшие командные скорости и системная игра, построенная на нескольких стандартных раскатах и быстром передвижении шайбы от защитников.
Безусловно, все это помножено на высокое индивидуальное мастерство, есть и моменты импровизации. Плюс в тренеры туда идут бывшие игроки НХЛ с огромным опытом, следующий шаг для которых – тренерство как раз в НХЛ.
С этой точки зрения «Металлург» – скажем так, самая быстрая и системная команда КХЛ, что позволяет ей уверенно лидировать в чемпионате.
Обратите внимание, отрыв «Магнитки» уже существенный – минимум три-четыре победы, при двухочковой системе его будет трудно ликвидировать», – сказал Кравчук.