Мифтахов о шатауте в матче с «Салаватом»: «Мне помогали во многих моментах. Мы все вместе сыграли на ноль, это заслуга каждого»

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Амир Мифтахов подвел итоги матча против «Салавата Юлаева» (3:0).

22-летний голкипер отразил все 29 бросков по своим воротам.

– Как оцените этот матч?

– Самое главное – выиграли. А на ноль всегда приятно сыграть любому вратарю, хочу сказать спасибо команде, мне помогали во многих моментах, выручали. Мы все вместе сыграли на ноль, это заслуга каждого, спасибо за это парням.

– Как ощутили атмосферу «Зеленого дерби»?

– Для меня оно было первым, раньше играл против «Салавата Юлаева» только в предсезонных турнирах. Сразу в первом периоде дали почувствовать, что это такое. Поддержку фанатов было слышно с обеих сторон, мне понравилось.

– Довольны своими личными действиями?

– Сразу после игры тяжело сказать, мы обязательно разберем с тренером эту игру и найдем ошибки. Этот матч пора забыть и готовиться дальше, – сказал вратарь «Ак Барса».

Вратарь «Ак Барса» Мифтахов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 29 бросков в матче с «Салаватом»

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