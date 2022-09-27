Козлов о матче с «Ак Барсом»: «Такие игры украшают хоккей, но в то же время это большое давление на хоккеистов. Эмоции немного перехлестывали»

подвел итоги матча с (0:3).

– Интересный матч. Хорошее начало с нашей стороны. Спасибо болельщикам за поддержку. Во втором периоде удаление немного сломало игру. В третьем периоде пропустили контратаку. Мы огорчены и расстроены, что не удалось порадовать болельщиков.

– Расскажите об изменениях в составе. Почему Пустозеров и Шмелев пропустили игру?

– У Пустозерова травма. Шмелев немного приболел. У Антипина травма нижней части тела.

– Чему должны учить такие матчи?

– Такие игры украшают хоккей, но в то же время это большое давление на игроков, с которым они должны бороться. Подобные матчи – праздник для болельщиков. Сегодня немного перехлестывали эмоции.

– Была ли установка сыграть плотнее с Радуловым?

– Там много мастеров. Просили сыграть концентрировано. Все, что должен был создать «Ак Барс», должно было даваться с трудом. Персонально на Радулове не концентрировались.

– Есть ли у вас рычаги давления, чтобы игроки не совершили такие удаления, как Мерфи?

– Я думаю, Мерфи сам все понял. Он не молодой. Это будет урок для всех нас. Мы должны контролировать эмоции.

– Не считаете, что клубу нужно подписать снайпера?

– Изначально у нас было много молодых игроков, которым нужно было показать себя. Они стараются. Быстро снайперами не становятся. Ты должен пройти через моменты, – сказал главный тренер .