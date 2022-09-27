Козлов о матче с «Ак Барсом»: «Такие игры украшают хоккей, но в то же время это большое давление на хоккеистов. Эмоции немного перехлестывали»

Теги Ак Барс Салават Юлаев травмы болельщики Виктор Козлов Александр Радулов КХЛ Виктор Антипин Сергей Шмелев Райан Мерфи Алексей Пустозеров Хоккей

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Ак Барсом» (0:3).

– Интересный матч. Хорошее начало с нашей стороны. Спасибо болельщикам за поддержку. Во втором периоде удаление немного сломало игру. В третьем периоде пропустили контратаку. Мы огорчены и расстроены, что не удалось порадовать болельщиков.

– Расскажите об изменениях в составе. Почему Пустозеров и Шмелев пропустили игру?

– У Пустозерова травма. Шмелев немного приболел. У Антипина травма нижней части тела.

– Чему должны учить такие матчи?

– Такие игры украшают хоккей, но в то же время это большое давление на игроков, с которым они должны бороться. Подобные матчи – праздник для болельщиков. Сегодня немного перехлестывали эмоции.

– Была ли установка сыграть плотнее с Радуловым?

– Там много мастеров. Просили сыграть концентрировано. Все, что должен был создать «Ак Барс», должно было даваться с трудом. Персонально на Радулове не концентрировались.

– Есть ли у вас рычаги давления, чтобы игроки не совершили такие удаления, как Мерфи?

– Я думаю, Мерфи сам все понял. Он не молодой. Это будет урок для всех нас. Мы должны контролировать эмоции.

– Не считаете, что клубу нужно подписать снайпера?

– Изначально у нас было много молодых игроков, которым нужно было показать себя. Они стараются. Быстро снайперами не становятся. Ты должен пройти через моменты, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

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