Козлов о матче с «Ак Барсом»: «Такие игры украшают хоккей, но в то же время это большое давление на хоккеистов. Эмоции немного перехлестывали»

Виктор Козлов подвел итоги матча с «Ак Барсом» (0:3).
– Интересный матч. Хорошее начало с нашей стороны. Спасибо болельщикам за поддержку. Во втором периоде удаление немного сломало игру. В третьем периоде пропустили контратаку. Мы огорчены и расстроены, что не удалось порадовать болельщиков.
– Расскажите об изменениях в составе. Почему Пустозеров и Шмелев пропустили игру?
– У Пустозерова травма. Шмелев немного приболел. У Антипина травма нижней части тела.
– Чему должны учить такие матчи?
– Такие игры украшают хоккей, но в то же время это большое давление на игроков, с которым они должны бороться. Подобные матчи – праздник для болельщиков. Сегодня немного перехлестывали эмоции.
– Была ли установка сыграть плотнее с Радуловым?
– Там много мастеров. Просили сыграть концентрировано. Все, что должен был создать «Ак Барс», должно было даваться с трудом. Персонально на Радулове не концентрировались.
– Есть ли у вас рычаги давления, чтобы игроки не совершили такие удаления, как Мерфи?
– Я думаю, Мерфи сам все понял. Он не молодой. Это будет урок для всех нас. Мы должны контролировать эмоции.
– Не считаете, что клубу нужно подписать снайпера?
– Изначально у нас было много молодых игроков, которым нужно было показать себя. Они стараются. Быстро снайперами не становятся. Ты должен пройти через моменты, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».