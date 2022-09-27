Знарок о том, что счет 0:3 – это позор: «Зря вы так. Свою команду стоит поддерживать. «Салават» создал нам очень много проблем»

Олег Знарок прокомментировал победу в матче против «Салавата» (3:0).
– Дмитрий Кагарлицкий вернулся в состав, сразу набрал 2 очка. Довольны его игрой?
– Конечно.
– Для вас это было первое официальное «Зеленое дерби». Как атмосфера?
– Для меня как обычно.
– Когда счет в матче 0:3 – это дерби или позор одной из команд?
– Нет, вы зря так. Вы из Уфы? Свою команду наоборот стоит поддерживать, а вы такие вещи говорите. Команда очень хорошо играла, создала нам очень много проблем.
– Как вам удалось с нулем пропущенных шайб уйти с дерби?
– Бывает так, вратарь хорошо сыграл.
– Что помешало Александру Радулову сегодня отличиться? Наверняка у него был заряд на дерби.
– Думаю, он очень ждал этой игры, очень хотел сыграть. Мы успокаивали его как могли, говорили, что спокойным он будет выглядеть лучше. Но он сыграл хорошо.
– Кристиан Хенкель нестабильно попадает в состав, насколько вы довольны его игрой?
– У нас не только он так играет, среди защитников идет ротация. Игры через день, стараемся делать так, чтобы особенно в обороне все были в оптимальной форме и не уставали. Он нормально сыграл, хорошо, я не вижу даже, о чем говорить здесь.
– Есть ли информация по состоянию Ильи Сафонова, который получил повреждение?
– Ему попали клюшкой в глаз, было подозрение, конечно. Но нормально, вроде бы, обошлось.
– Кагарлицкий провел свой лучший матч, ему так помог отдых в прошлой игре?
– Дай бог, мы ждем от него, чтобы он проводил свои лучшие матчи. Неплохо сыграл сегодня, молодец.
– Есть споры из-за удаления Райана Мерфи на 5 минут, которое решило исход матча, хотя был виден колющий удар. Какое ваше мнение?
– Вы сами сказали, что был видел колющий удар, о чем разговор тогда? – сказал главный тренер «Ак Барса».