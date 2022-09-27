Знарок о том, что счет 0:3 – это позор: «Зря вы так. Свою команду стоит поддерживать. «Салават» создал нам очень много проблем»

Олег Знарок прокомментировал победу в матче против (3:0).

– вернулся в состав, сразу набрал 2 очка. Довольны его игрой?

– Конечно.

– Для вас это было первое официальное «Зеленое дерби». Как атмосфера?

– Для меня как обычно.

– Когда счет в матче 0:3 – это дерби или позор одной из команд?

– Нет, вы зря так. Вы из Уфы? Свою команду наоборот стоит поддерживать, а вы такие вещи говорите. Команда очень хорошо играла, создала нам очень много проблем.

– Как вам удалось с нулем пропущенных шайб уйти с дерби?

– Бывает так, вратарь хорошо сыграл.

– Что помешало сегодня отличиться? Наверняка у него был заряд на дерби.

– Думаю, он очень ждал этой игры, очень хотел сыграть. Мы успокаивали его как могли, говорили, что спокойным он будет выглядеть лучше. Но он сыграл хорошо.

– Кристиан Хенкель нестабильно попадает в состав, насколько вы довольны его игрой?

– У нас не только он так играет, среди защитников идет ротация. Игры через день, стараемся делать так, чтобы особенно в обороне все были в оптимальной форме и не уставали. Он нормально сыграл, хорошо, я не вижу даже, о чем говорить здесь.

– Есть ли информация по состоянию , который получил повреждение?

– Ему попали клюшкой в глаз, было подозрение, конечно. Но нормально, вроде бы, обошлось.

– Кагарлицкий провел свой лучший матч, ему так помог отдых в прошлой игре?

– Дай бог, мы ждем от него, чтобы он проводил свои лучшие матчи. Неплохо сыграл сегодня, молодец.

– Есть споры из-за удаления Райана Мерфи на 5 минут, которое решило исход матча, хотя был виден колющий удар. Какое ваше мнение?

– Вы сами сказали, что был видел колющий удар, о чем разговор тогда? – сказал главный тренер .