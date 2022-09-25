Тимур Билялов: «Трактор» − вязкая команда c хорошими мастерами. Такие игры по уровню не уступают плей-офф»

Тимур Билялов подвел итоги матча против «Трактора» (3:2).
− Как сложился матч для вашей команды?
− Хорошо начали, обе команды играли остро. Во втором периоде стали играть немного не в свой хоккей. Удаления привели к пропущенным шайбам.
К сожалению, пропустили шайбу, был плохой обзор. Но ничего страшного, вышли в третьем периоде заряженными и смогли забросить в большинстве две шайбы. Долго не могли забить в большинстве, это очень важно для результата. А дальше уже стали строго играть в обороне и довели игру до победы.
− Сегодня нерв чувствовался до финальной сирены. Насколько было сложно?
− «Трактор» − очень вязкая команда, там есть хорошие мастера, отличные игроки. Такие игры по уровню не уступают матчам плей-офф, никто не хотел проигрывать. Главное выиграли.
− Чего не хватает «Ак Барсу» для того, чтобы выигрывать более спокойно?
− Начали хорошо, ошибки пошли уже во втором периоде. В результате, нам забили две шайбы. Надо усилить свою игру. Если будем чаще забрасывать в большинстве, придут уверенные победы, − сказал вратарь «Ак Барса».
«Ак Барс» прорвало: забросили в большинстве с 34-й (!) попытки и прихлопнули «Трактор»