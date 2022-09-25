Тимур Билялов: «Трактор» − вязкая команда c хорошими мастерами. Такие игры по уровню не уступают плей-офф»

подвел итоги матча против «Трактора» (3:2).

− Как сложился матч для вашей команды?

− Хорошо начали, обе команды играли остро. Во втором периоде стали играть немного не в свой хоккей. Удаления привели к пропущенным шайбам.

К сожалению, пропустили шайбу, был плохой обзор. Но ничего страшного, вышли в третьем периоде заряженными и смогли забросить в большинстве две шайбы. Долго не могли забить в большинстве, это очень важно для результата. А дальше уже стали строго играть в обороне и довели игру до победы.

− Сегодня нерв чувствовался до финальной сирены. Насколько было сложно?

− «Трактор» − очень вязкая команда, там есть хорошие мастера, отличные игроки. Такие игры по уровню не уступают матчам плей-офф, никто не хотел проигрывать. Главное выиграли.

− Чего не хватает «Ак Барсу» для того, чтобы выигрывать более спокойно?

− Начали хорошо, ошибки пошли уже во втором периоде. В результате, нам забили две шайбы. Надо усилить свою игру. Если будем чаще забрасывать в большинстве, придут уверенные победы, − сказал вратарь «Ак Барса».

«Ак Барс» прорвало: забросили в большинстве с 34-й (!) попытки и прихлопнули «Трактор»