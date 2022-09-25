Билялетдинов о голах «Ак Барса» в большинстве: «Сомнений в том, что получится, не было. Ребята добились успеха, здорово»

Зинэтула Билялетдинов высказался об игре «Ак Барса» в большинстве.

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2) клуб реализовал численное преимущество впервые в сезоне.

«Все складывалось так, что не получалось, ребята очень сильно переживали. Понятно, что у многих возникали вопросы, так как уровень игроков очень высокий.

Сомнений в том, что получится, никаких не было. К счастью, сегодня это произошло, ребята добились успеха, это очень здорово, и думаю, что потом будет так же», – сказал советник исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали.

«Ак Барс» прорвало: забросили в большинстве с 34-й (!) попытки и прихлопнули «Трактор»