Галиев о 3:2 с «Трактором»: «Во втором периоде подсели, допускали много ошибок. Забили в большинстве – перевернули игру»

прокомментировал победу в матче против «Трактора» (3:2).

Нападающий «Ак Барса» набрал 2 (1+1) очка.

− До этого мне не везло, не шли голы, зато у Радика (Александра Радулова) с Сэмом (Кириллом Семеновым) были. Сегодня у меня получилось отличиться.

− В каждом матче у вас много моментов, бросков. Почему сегодня в ворота зашел именно этот?

− Я целился в дальний угол, пытался попасть вратарю под щитком, он даже не среагировал. Аналогичным образом бросал во втором периоде.

− Почему у «Ак Барса» получились разные периоды?

− Во втором мы где-то подсели, допускали много ошибок, не выводили шайбу из своей зоны. Из-за этого они накладывали смены. Плюс вылетел Димка Воронков, нам пришлось играть в три левых нападающих, кто-то «наелся». Забили в большинстве – перевернули игру.

− Были слухи, что после матча со «Спартаком» был серьезный разговор с главным тренером. Это как-то повлияло?

− Мы настраивались, тем более играли дома. Знали, что против нас выйдет хорошая команда. Надо находить свою игру, не доводить матчи до овертаймов, все решать в основное время.

− Команда очень эмоционально праздновала гол в меньшинстве. Груз спал с плеч?

− Да, именно так, – сказал нападающий «Ак Барса».

«Ак Барс» прорвало: забросили в большинстве с 34-й (!) попытки и прихлопнули «Трактор»