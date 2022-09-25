Кирилл Панюков подвел итоги матча с (3:2).

− Игра получилась интересной для болельщиков, обилие моментов. Хорошо, что наконец-то реализовали большинство, за счет простых действий, бросков.

− «Ак Барс» резво начал матч. Была установка на быстрый гол?

− У нас всегда установка на активную игру. Хорошо, что сегодня получилось именно так.

− Вспомните свою шайбу, зряче наносили бросок?

− Там ребята здорово поборолись, отдали на вершину. Сафон мог бросать, но ему было не совсем удобно. Шайба удачно отскочила ко мне – попал. Хорошо, что так вышло, спасибо ребятам.

− Почему «Трактору» удалось завладеть инициативой во втором периоде?

− Этому виной наши неправильные действия. Мы не выводили шайбу из зоны, проигрывали моменты, единоборства, поэтому дали им шанс перехватить инициативу. Здорово, что в третьем периоде вернулись в игру, заработали нужные удаления и реализовали их.

− Как раздевалка отреагировала на два гола в большинстве?

− Здорово, что забили. Думаю, дальше пойдет у ребят, будет легче. Все друг друга поддерживали, верили – это самое главное, – сказал нападающий .

Панюков о 3:2 с «Трактором»: «Хорошо, что наконец-то реализовали большинство. Думаю, дальше пойдет у ребят, будет легче»