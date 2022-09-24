Леонид Вайсфельд: «На ЦСКА влияет постчемпионский синдром. И вратари у них сейчас не того уровня»

прокомментировал выступление ЦСКА в сезоне-2022/23.

– На фоне побед СКА, очевидно, что ЦСКА заспотыкался на старте? В чем проблема действующего чемпиона КХЛ?

– Вот это действительно неожиданность. Потому что и в последних матчах предсезонки, и в первых играх чемпионата ЦСКА выглядел настолько мощно, что прямо впечатлял. Вроде команда и собралась позже всех, но была в полном порядке.

Но думаю, что на московских армейцев все равно влияет постчемпионский синдром. Ну и вратари у них сейчас не того уровня.

– Нынешние голкиперы ЦСКА не показывают чемпионский класс?

– Они в принципе не могут его показать, это не их уровень.

– Получается, эту линию армейцам надо усиливать?

– Не знаю, что думает об этом руководство клуба, но я бы задумался. Причем не сейчас, а гораздо раньше.

– Уж «Куньлуню» победители Кубка Гагарина уступать не должны при любых обстоятельствах и с любыми вратарями.

– Тут такая история: с одной стороны, все понимают, что команды в КХЛ подравнялись, научились играть в хоккей и т. д. Но на подкорке у игроков все-равно сидит мысль: «Ну что там , сейчас разберемся». Это просто психология. На такого соперника очень тяжело настраиваться. Поэтому подобные осечки будут всегда и у всех. Тут дело не в , – сказал бывший генменеджер клубов .