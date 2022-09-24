Вайсфельд о Федотове: «Годик отслужит, а потом снова начнет тренироваться. К хоккею это уже не имеет никакого отношения»

поделился мыслями о будущем Ивана Федотова.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе , подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

– Что думаете о будущем ? Свой иск по поводу незаконного призыва он отозвал. Да и прослужил уже почти три месяца. Мы его увидим на льду в этом сезоне?

– Непонятно, как будет развиваться ситуация с Федотовым. Ясно, что к хоккею это уже не имеет никакого отношения. Что-то мне подсказывает, что Иван годик отслужит, а потом снова начнет тренироваться.

– То есть на его контракте с «Филадельфией» можно крест ставить?

– Контракт Ивана в и так уже, скорее всего, приостановлен. Там же есть правило – если ты в сентябре не приезжаешь в тренировочный лагерь, то контракт можно остановить.

Просто так разорвать нельзя, «Филадельфия» ждала сентября. Лагерь начал работать, Федотова нет, значит, его контракт приостановлен, – сказал бывший генменеджер клубов .

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