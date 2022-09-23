Вудкрофт о победе над ЦСКА: «Мы атаковали, старались не садиться низко. Проявили характер»

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Тренер минского «Динамо» прокомментировал победу над ЦСКА (3:1). 

– Приятно, что Сергей Сушко отметил нашу игру (гендиректор сказал, что «Динамо» с действующим чемпионом играло с позиции силы – прим.). Да, мы атаковали, старались не садиться низко.

Все хоккеисты здорово себя проявили. Для нас этот матч был хорошим тестом. Команда с ним справилась, проявив характер. Впереди выездная серия, будем готовиться.

– Минское «Динамо» выиграло ЦСКА впервые с 2014 года, к тому же это обладатель Кубка Гагарина. Имеет ли особое значение эта победа?

– Конечно, значимое событие для нас. Давно не обыгрывали ЦСКА на домашней площадке. Сегодня наша команда здорово себя проявила. Если мы дисциплинированно играем по нашей системе и без лишних удалений, то можем обыграть любого оппонента. В очередной раз доказали это сегодня.

Но сезон длинный, это всего девятая игра. Впереди еще много матчей, нужно сохранять такой ритм, играть спокойно. Эта победа прибавит уверенности. Надо эту уверенность сохранять и дальше. Рады сегодняшнему результату. Это важно и для команды, и для всего клуба, – сказал Крэйг Вудкрофт.

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