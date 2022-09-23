Меркли о КХЛ: «Вторая лига мира. Очень хороший уровень, безусловно»

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Форвард минского «Динамо» Ник Меркли назвал КХЛ второй лигой мира. 

Канадец ответил на вопросы после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:1). 

– Очень приятно одолеть таких мастеровитых парней из ЦСКА. У таких команд всегда много талантливых исполнителей. Очень важная победа для нас.

– После девяти матчей в КХЛ, что можете сказать об уровне чемпионата?

– Могу сказать, что это вторая лига мира. Безусловно, тут очень хороший уровень. Также и мне еще предстоит лучше подстроиться.

– Для вас это первый опыт игры в русскоговорящей стране. Смогли выучить несколько слов на русском языке?

– Удалось немного (смеется): «спасибо», «пожалуйста», «до свиданья». Это лишь базовые слова, но я стараюсь учить. Если возникает трудная ситуация, то я пользуюсь телефоном, плюс парни по команде помогают.

– Удалось ли вам посетить достопримечательности в Минске? Какие у вас впечатления от Минска и Беларуси?

– Минск – прекрасный город, и мне очень нравится местная кухня. Я из тех, кто любит много покушать, так что это как раз по мне, – сказал Меркли со смехом. 

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