Ротенберг о работе в «России 25»: «Строим систему на годы. Должны быть готовы к возвращению на международный уровень, чтобы обыграть финнов, американцев и канадцев»

высказался о том, что стал тренером в новой команде «Россия 25».

Главный тренер СКА дал комментарий после матча с (6:3).

– Вы стали тренером новой сборной «Россия 25». Чего ждать болельщикам? Какие города готова посетить эта команда?

– Это здорово. У нас в России много молодых перспективных хоккеистов. Мы хотим их развивать. В СКА много таких игроков, которые могли уехать в Северную Америку. Им постоянно звонят агенты – я об этом знаю. Но они не ведутся на провокации агентов, играют в России, хотят здесь развиваться.

«Россия 25» – это дополнительная возможность развиваться. Игра покажет. Мы строим систему на многие годы. Наша задача – как можно больше матчей от ножа. Даже сегодняшняя встреча – хороший международный опыт. Сколько российских хоккеистов было в команде «Куньлунь Ред Стар»? Костенко, который забил гол? Большинство остальных из разных стран. Хорошие ребята с опытом игры в АХЛ. Сыграть с ними хороший опыт для нас.

Чем больше будет сильных матчей – тем лучше. Когда вернемся на международный уровень, мы должны быть готовы. Это система возвращения на чемпионаты мира, на Олимпиаду, на Кубок мира.

Делаем это сознательно, чтобы подготовиться к важнейшим матчам и обыграть конкурентов – финнов, шведов, американцев, канадцев. Готовимся ежедневно – это серьезная работа. Я благодарен за доверие. За то, что мы можем поработать на Кубке Первого канала – это первый шаг. Это важно для нас. Хотим порадовать наших болельщиков.

Работаем для того, чтобы они видели яркий хоккей, много голов, железобетонную игру в обороне, помощь вратарю. Уверен, это даст толчок для развития нашего хоккея, для развития игроков, которые остались в России. Мы должны их поддерживать, чтобы они росли здесь.

Когда будут готовы выходить в первом звене «Колорадо», выигрывать Кубок Стэнли – тогда, конечно, мы их отпустим. Но не для того, чтобы болтаться в автобусах, ездить по Аризоне. В Мытищах лучше, чем там. И в Нижнекамске хорошо, – сказал Ротенберг.