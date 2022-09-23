Фетисов об отстранении России: «Спорт должен наводить мосты, а не разрушать их. А его сегодня используют в качестве инструмента давления и шантажа»

высказался об отстранении России от международных турниров.

– По вашим ощущениям, учитывая сложную политическую обстановку, Россия окончательно распрощалась с международными турнирами? Спрашиваю у вас как у олимпийского чемпиона и эксперта.

– Я не эксперт, а болельщик (смеется).

Международный олимпийский комитет весь свой авторитет завоевал за счет того, что спорт всегда был вне политики. В основе олимпийского движения были изначально заложены только спортивные принципы, поиск общего языка. Спорт должен наводить мосты, а не разрушать их. А его сегодня используют в качестве инструмента давления и шантажа.

Мне кажется, позиция международных спортивных организаций, отстранивших наших спортсменов от всех международных соревнований, абсолютно не аргументирована. Юридических оснований для этого нет. А эмоциональные отговорки о том, что их волнует безопасность российских спортсменов, неубедительны. Поэтому надо добиваться ответа и не соглашаться ни на какую альтернативу.

Нигде ведь не прописано, что, если страна ведет военную спецоперацию, отстраняют ее спортсменов. Тогда уже нужно вносить поправки в Олимпийскую хартию, в правила спортивных федераций. В этом случае , конечно, превратится из спортивной в военно-политическую организацию.

В той же Югославии в 90-е годы шла гражданская война, разбомбили олимпийскую деревню в Сараево, в котором, кстати, в 1984-м году я впервые стал олимпийским чемпионом. Никто югославских спортсменов не отстранял от международных турниров, – сказал двукратный олимпийский чемпион.