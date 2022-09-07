Вячеслав Фетисов: «Ищем формат обращения к главе МОК, чтобы он разъяснил нам, на основании каких документов было принято решение отстранить россиян»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что вместе с другими известными спортсменами готовит обращение к президенту Международного олимпийского комитета ( ) Томасу Баху.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. Большинство федераций последовали этой рекомендации.

«Мы ищем формат обращения к президенту МОК, чтобы он разъяснил нам, олимпийским чемпионам, на основании каких документов было принято такое решение, поскольку оно не предусмотрено в Олимпийской хартии.

В противном случае необходимо потребовать у них изменения в хартии и документах федераций, которые в таком случае перестанут быть спортивными, так как спорт в любые времена призван объединять людей, создавать атмосферу единения», – сказал Фетисов на Восточном экономическом форуме.

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