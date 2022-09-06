Вячеслав Фетисов: «ИИХФ обязана вернуть сборную России. На каких основаниях отстранили нас? Полный беспредел! Нужно предъявить за потерю финансов»

считает, что ИИХФ должна вернуть Россию в международные хоккейные соревнования.

Президент ИИХФ Люк Тардиф ранее заявил: «ИИХФ работает над различными сценариями относительно возвращения сборных России и Беларуси, если оно состоится в следующем году или позже».

«Они обязаны вернуть нашу сборную! На каких основаниях они отстранили нас?

Есть ли в уставе федерации такой пункт? Полный беспредел! Надеюсь, здравый смысл победит. И нужно предъявить за потерю финансов.

Надо уметь защищать свои интересы. А мировому хоккею по большому счету плевать на нас. Пускай восстанавливают!» – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Сборные России и Беларуси отстранены от турниров под эгидой международной федерации, которые проходят в 2022 и 2023 году.