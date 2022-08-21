Фетисов о недопуске России: «Полнейший беспредел. Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену»

считает, что надо добиваться возвращения России на международную арену.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

« – это всегда интрига любого чемпионата мира, и то, что на международных турнирах отсутствует команда с наибольшим количеством побед, это безобразие. Это падение качества и нивелирование всех принципов, на которых был построен мировой спорт.

Я считаю, что это полнейший беспредел. Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену или закрывать спорт, как международную организацию, и открывать очередную политическую организацию, тогда будет все понятно.

Нельзя опускать руки, необходимо добиваться обоснованного ответа, апелляция должна быть обоснована. Этот вопрос касается судеб и юных спортсменов, и звезд. Надо подавать дальше в суд на них. Я считаю, что это безобразие, это филькина грамота называется. То неправильный флаг, то нельзя сборной России в майках выступать, то еще что-то. Ну что это такое?» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.