Фетисов о недопуске России: «Полнейший беспредел. Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Вячеслав Фетисов Государственная дума ЧМ по хоккею Политика Хоккей

Вячеслав Фетисов считает, что надо добиваться возвращения России на международную арену.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что сборные России и Беларуси пропустят следующий сезон в турнирах организации.

«Сборная России – это всегда интрига любого чемпионата мира, и то, что на международных турнирах отсутствует команда с наибольшим количеством побед, это безобразие. Это падение качества и нивелирование всех принципов, на которых был построен мировой спорт.

Я считаю, что это полнейший беспредел. Надо добиваться решения о возвращении наших игроков на международную арену или закрывать спорт, как международную организацию, и открывать очередную политическую организацию, тогда будет все понятно.

Нельзя опускать руки, необходимо добиваться обоснованного ответа, апелляция должна быть обоснована. Этот вопрос касается судеб и юных спортсменов, и звезд. Надо подавать дальше в суд на них. Я считаю, что это безобразие, это филькина грамота называется. То неправильный флаг, то нельзя сборной России в майках выступать, то еще что-то. Ну что это такое?» – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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