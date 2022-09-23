Дэйли о том, заморозила ли «Филадельфия» контракт Федотова: «Пока не собираются»

Теги Сборная России по хоккею Филадельфия Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Билл Дэйли заявил, что «Филадельфия» пока не планирует замораживать контракт Ивана Федотова.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Флайерс», был отправлен в Северодвинск.

На днях Федотов отозвал иск к призывной комиссии Петербурга, и суд прекратил дело.

«Нет, они пока не собираются делать этот выбор», – ответил заместитель комиссионера НХЛ на вопрос, заморозил ли клуб контракт хоккеиста.

«Филадельфия» сохранит права на Федотова в случае заморозки контракта, если он приедет через год. Драфт отказов не потребуется («Матч ТВ»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные