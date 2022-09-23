Дэйли о том, заморозила ли «Филадельфия» контракт Федотова: «Пока не собираются»

заявил, что «Филадельфия» пока не планирует замораживать контракт .

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Флайерс», был отправлен в Северодвинск.

На днях Федотов отозвал иск к призывной комиссии Петербурга, и суд прекратил дело.

«Нет, они пока не собираются делать этот выбор», – ответил заместитель комиссионера на вопрос, заморозил ли клуб контракт хоккеиста.

«Филадельфия» сохранит права на Федотова в случае заморозки контракта, если он приедет через год. Драфт отказов не потребуется («Матч ТВ»)