«Филадельфия» сохранит права на Федотова в случае заморозки контракта, если он приедет через год. Драфт отказов не потребуется («Матч ТВ»)

сохранит права на Федотова при заморозке контракта, если он приедет через год.

Об этом сообщает со ссылкой на специалиста, работающего с игроками и генменеджерами клубов НХЛ.

«Между НХЛ и профсоюзом игроков уже есть договоренность, что если заставят год служить в армии, и он не приедет 20 сентября в лагерь «Филадельфии», то команда может заморозить его контакт на один год.

И если Иван захочет приехать через год, то «Филли» не потеряет на него права. То есть игроку не нужно будет проходить драфт отказов, где его мог бы забрать другой клуб.

Это тот случай, когда НХЛ и профсоюз между собой легко и единодушно договорились по конкретному вопросу», – говорится в сообщении источника.

Ранее Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от военной службы. Вратаря сборной России отправили на Северный флот.

В минувшем сезоне он выиграл Кубок Гагарина вместе с . Однолетний контракт новичка с «Флайерс» был подписан в мае.

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