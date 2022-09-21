Депутат Журова: «Федотов сейчас срочник, поэтому не должен попасть под частичную мобилизацию»

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Депутат Светлана Журова заявила, что Иван Федотов не должен попасть под частичную мобилизацию.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Президент в своем обращении пояснил, кто попадает под мобилизацию. Иван Федотов сейчас срочник, поэтому он не должен попасть под частичную мобилизацию.

Сейчас будут призывать тех, кто имеет необходимые для спецоперации военные специальности. Я сейчас не могу сказать, какие именно военные специальности получали спортсмены в спортротах – надо у них уточнить. Все-таки первыми будут призывать тех, кто учился в военных вузах, кто уже участвовал в боевых операциях, кто имел опыт службы», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

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