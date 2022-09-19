Судебное заседание по делу вратаря могут перенести.

Об этом сообщил адвокат игрока Алексей Пономарев.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе , подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд Ленобласти о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу.

11 августа сообщалось, что суд назначил следующее заседание на 20 сентября

«Планировалось, что 20 сентября суд состоится во Всеволожске – городе, где прописан Иван Федотов. Но я видел информацию, что судья по этому делу заболела.

Я еще буду уточнять, однако возможно, дело будет перенесено», – сказал Пономарев.