Адвокат Федотова: «Планировалось, что суд состоится 20 сентября, но судья заболела. Возможно, дело будет перенесено»

Теги ЦСКА Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Алексей Пономарев Хоккей

Судебное заседание по делу вратаря Ивана Федотова могут перенести.

Об этом сообщил адвокат игрока Алексей Пономарев.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

Защита вратаря подала жалобу во Всеволожский городской суд Ленобласти о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. 

11 августа сообщалось, что суд назначил следующее заседание на 20 сентября

«Планировалось, что 20 сентября суд состоится во Всеволожске – городе, где прописан Иван Федотов. Но я видел информацию, что судья по этому делу заболела.

Я еще буду уточнять, однако возможно, дело будет перенесено», – сказал Пономарев.

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