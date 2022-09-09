СКА о переходе Федотова: «Чушь собачья. Он в рядах вооруженных сил РФ, переговоры сейчас невозможны»

СКА назвал чушью сообщение о возможном переходе Ивана Федотова.

Ранее появилась информация о том, что 25-летний голкипер достиг предварительной договоренности о подписании контракта с на несколько лет, после чего его сразу же обменяют в СКА на вратаря Александра Самонова.

Напомним, 1 июля вратарь сборной России, подписавший в мае контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он был отправлен в Северодвинск.

«Информация СМИ касательно возможного перехода голкипера в СКА – чушь собачья.

Голкипер находится в рядах вооруженных сил РФ, никакие переговоры по поводу его трансфера сейчас невозможны», – говорится в твиттере клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.