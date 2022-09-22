Ротенберг про 6:3 с «Куньлунем»: «Изучили соперника, нашли слабые места. Ребята молодцы, проявили характер»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над (6:3).

– Серьезно готовились. Смотрели предыдущие матчи, игру против ЦСКА. Изучили соперника, нашли слабые места. «Куньлунь» – сильная команда, самоотверженная, с характером. Много канадцев, в том числе и в тренерском штабе, показывают североамериканский хоккей.

Ребята – молодцы, выполнили установку, проявили характер, сыграли друг за друга. Надо работать над тем, чтобы не было столько удалений – это не дело. В то же время у нас сегодня была взаимозаменяемость – Комаров сыграл сегодня в защите, забил гол. Нам есть над чем работать – готовимся к следующей игре.

– Более девяти месяцев назад вы в Мытищах впервые вывели команду в качестве главного тренера. В связи с этим были какие-то особые эмоции сегодня?

– Каждая игра – это дополнительные эмоции. Новое кино без предварительного сценария. Понимали, что будет непросто. Здесь поляна 28 метров – нужно больше двигаться.

Не так много публики, как мы привыкли – тяжелее вытаскивать эмоции. Благодарны нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать. Спасибо им! Эмоции в хоккее всегда важны, и сегодня они были, – сказал Ротенберг.