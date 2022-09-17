Тамбиев о 2:1 с «Салаватом»: «Нельзя говорить, что порядок бьет класс, мы же не в армии. Есть системность, вот это правильное слово»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе над «Салаватом Юлаевым».
Сегодня команда из Владивостока одержала победу со счетом 2:1. 15 сентября «Адмирал» обыграл «Салават» со счетом 2:0.
«Как мы и предполагали, второй матч с мастеровитым соперником дался непросто, но мы к этому готовились. В первом периоде соперник нас немного смял, хорошо, что мы дотерпели. Серебряков держал нас в игре. Потом внесли правильные коррективы, ребята прислушались и игра уже носила равный характер.
Много удалений – я не привык это комментировать, у меня есть свое мнение. Ну что тут сделаешь? Хотелось бы, чтобы удалений было меньше. Нельзя говорить, что порядок бьет класс, мы же не в армии. Есть системность игры, без системы ничего не выиграешь. Вот это правильное слово», – сказал Тамбиев.