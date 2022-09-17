Козлов об 1:2 с «Адмиралом»: «Увидел много хорошего: ребята бились друг за друга, забили первыми, реализовали большинство. Думаю, это придаст уверенности»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Сегодня уфимская команда уступила со счетом 1:2. 15 сентября «Салават» проиграл «Адмиралу» со счетом 0:2.

«Спаренные матчи такие, какие есть. У нас через день две игры в Хабаровске. Нам приходится смотреть за физическими кондициями ребят, выставлять более свежих. Думаю, никто не успевает восстановиться. Но все в одинаковых условиях.

После 50-й минуты нам не удавалось бросать в створ, потому что соперники хорошо блокировали. Мы пытались бросать через отскок от лицевого борта. В этом матче я увидел много хорошего: ребята бились друг за друга, забили первыми, реализовали большинство. Думаю, это придаст уверенности», – сказал Козлов.