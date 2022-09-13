Агент Попова: «Президент ЦСКА регулярно предлагает и контракт игрока, и работу. Последний разговор был сегодня. Александр пока не пришел к решению»

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Агент Александра Попова высказался касательно будущего игрока в ЦСКА.

«Мы находимся в тесном контакте с руководством ЦСКА. Президент клуба Игорь Есмантович регулярно предлагает Попову и контракт игрока, и работу в армейском клубе, где он может быть и как менеджер, и как тренер, и как скаут – так, последний разговор на эту тему был буквально сегодня.

ЦСКА не бросает Попова, постоянно предлагает варианты. Но сам Александр пока не пришел к определенному решению», – сказал агент Станислав Романов.

Ранее сообщалось, что 42-летний хоккеист может стать тренером по развитию игроков клуба.

Попов выступает за ЦСКА с 2016 года. В 2019 и 2022 годах он становился обладателем Кубка Гагарина вместе с клубом.

В прошлом сезоне Попов был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

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