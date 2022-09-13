Переговоры 42-летнего Попова с ЦСКА поставлены на паузу. Он отказался от контактов с руководством клуба («Вброс по борту»)

Переговоры Александра Попова о возможном продлении сотрудничества с поставлены на паузу.

По информации телеграм-канала «Вброс по борту», 42-летний хоккеист отказался от контактов с руководством клуба. Агент Станислав Романов также не может связаться с игроком.

На прошлой неделе Попов должен был обсудить свое будущее с офисом ЦСКА, но по неизвестным причинам встреча была сорвана.

Напомним, ранее сообщалось, что хоккеист может стать тренером по развитию игроков клуба.

Попов выступает за ЦСКА с 2016 года. В 2019 и 2022 годах он становился обладателем Кубка Гагарина вместе с клубом.

В прошлом сезоне Попов был признан самым ценным игроком плей-офф .