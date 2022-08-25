Попов еще не ответил на предложение ЦСКА стать тренером по развитию игроков системы клуба (Metaratings)

Александр Попов еще не ответил на предложение стать тренером в системе ЦСКА.
Сообщалось, что 41-летний хоккеист может стать тренером по развитию игроков.
По информации Metaratings.ru, Попов еще не принял это предложение. О его позиции ничего не знает даже его агент. Также Попов ничего не ответил почетному президенту и члену наблюдательного совета клуба Борису Михайлову.
Для нападающего специально провели медосмотр с независимым диагнозом, который говорит о необходимости завершения игровой карьеры.
Попов выступает за ЦСКА с 2016 года. В 2019 и 2022 годах он становился обладателем Кубка Гагарина вместе с клубом.
В прошлом сезоне Попов был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.