Попов еще не ответил на предложение ЦСКА стать тренером по развитию игроков системы клуба (Metaratings)

Теги ЦСКА Александр Попов Борис Михайлов КХЛ Хоккей

Александр Попов еще не ответил на предложение стать тренером в системе ЦСКА

Сообщалось, что 41-летний хоккеист может стать тренером по развитию игроков.

По информации Metaratings.ru, Попов еще не принял это предложение. О его позиции ничего не знает даже его агент. Также Попов ничего не ответил почетному президенту и члену наблюдательного совета клуба Борису Михайлову.

Для нападающего специально провели медосмотр с независимым диагнозом, который говорит о необходимости завершения игровой карьеры. 

Попов выступает за ЦСКА с 2016 года. В 2019 и 2022 годах он становился обладателем Кубка Гагарина вместе с клубом. 

В прошлом сезоне Попов был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ.

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