41-летний Попов может завершить карьеру и стать тренером по развитию игроков системы ЦСКА (Metaratings)

Теги ЦСКА Александр Попов КХЛ Хоккей

Александр Попов может завершить карьеру и стать тренером по развитию игроков ЦСКА.

При этом его должность будет подразумевать участие в работе тренерского штаба главной команды.

41-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2016 года. В 2019 и 2022 годах он стал обладателем Кубка Гагарина вместе с клубом. 

В прошлом сезоне на счету Попова 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 10 (4+6) очков при показателе полезности «+6».

В плей-офф он сыграл 19 матчей и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+6», получив приз самому ценному игроку. 

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