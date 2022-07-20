41-летний Попов может завершить карьеру и стать тренером по развитию игроков системы ЦСКА (Metaratings)

может завершить карьеру и стать тренером по развитию игроков .

При этом его должность будет подразумевать участие в работе тренерского штаба главной команды.

41-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2016 года. В 2019 и 2022 годах он стал обладателем Кубка Гагарина вместе с клубом.

В прошлом сезоне на счету Попова 28 матчей в регулярном чемпионате и 10 (4+6) очков при показателе полезности «+6».

В плей-офф он сыграл 19 матчей и набрал 9 (5+4) очков при показателе полезности «+6», получив приз самому ценному игроку.