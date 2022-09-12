Епанчинцев о задаче «Амура»: «Важно, чтобы болельщик уходил с хорошим настроением после матча»

Главный тренер рассказал о задачах и об игре команды.

— В какой хоккей вы собираетесь играть?

— Это непростой вопрос. Понятное дело, мы готовимся к каждой игре, на каждого соперника. Я сторонник атакующего хоккея, но провести 68 игр в атакующем стиле сложно, должно позволять физическое состояние. С нашими перелетами это тяжеловато.

Мы можем каждую игру менять схему в зависимости от результата, от счета. Зритель любит зрелище, атакующий хоккей, побольше голов, и я тоже это приветствую. Обороне тоже уделяем внимание, самое главное тут — найти баланс.

— К 2026 году руководство «Амура» поставило задачу побороться за . Какие шаги нужно сделать уже сейчас?

— Нам нужно сейчас выстроить структуру и стратегию. Очень много нюансов, которые должны сложиться в нашу пользу. Пока мы готовимся к каждой отдельной игре, это самое главное.

— Какой результат вы сочтете для себя и для команды удовлетворительным в этом сезоне?

— Не буду лукавить – это попадание в плей-офф. Это первое. И самое главное – радовать наших болельщиков. Болельщиков не обманешь, важно, чтобы болельщик уходил с хорошим и позитивным настроением после матча, – сказал .