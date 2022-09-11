Лихачев о Епанчинцеве: «Он раскрыл для КХЛ Тертышного, других молодых нападающих. Надеюсь повторить этот путь»

Теги Локомотив Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Югра ВХЛ Молот Никита Тертышный Ярослав Лихачев Хоккей

Ярослав Лихачев хочет повторить путь Никиты Тертышного и раскрыться в КХЛ. 

– Как на старте этого сезона оказались в «Амуре»?

– Летние сборы проходил в родном «Локомотиве». В августе был переведен в клуб ВХЛ «Молот», где провел две предсезонные игры. Уже в Пермь мне позвонил агент, сказал, что найден вариант аренды в КХЛ – в «Амуре». Через несколько дней все формальности были соблюдены – и я прибыл в Новогорск на сбор хабаровской команды.

– Как восприняли новость об аренде?

– С воодушевлением. Сейчас для меня самое главное – игровая практика на уровне КХЛ. Благодарен «Амуру» за такой шанс. 

В этом сезоне команду возглавил новый тренерский штаб во главе с Вадимом Епанчинцевым. Этот тренер – сторонник атакующего хоккея, доверяет молодым.

В свое время в «Югре» он раскрыл для КХЛ Тертышного, других молодых нападающих. Надеюсь, удастся повторить этот путь. Работаю на максимуме, цепляюсь за возможность проявить себя в КХЛ, – сказал нападающий хабаровского клуба. 

В «Амуре» появился молодой снайпер – у Лихачева 2 гола в 2 последних матчах. В МХЛ он был самым ценным игроком и забивал лакроссы

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