Лихачев о Епанчинцеве: «Он раскрыл для КХЛ Тертышного, других молодых нападающих. Надеюсь повторить этот путь»

Ярослав Лихачев хочет повторить путь Никиты Тертышного и раскрыться в КХЛ.

– Как на старте этого сезона оказались в «Амуре»?

– Летние сборы проходил в родном . В августе был переведен в клуб , где провел две предсезонные игры. Уже в Пермь мне позвонил агент, сказал, что найден вариант аренды в КХЛ – в «Амуре». Через несколько дней все формальности были соблюдены – и я прибыл в Новогорск на сбор хабаровской команды.

– Как восприняли новость об аренде?

– С воодушевлением. Сейчас для меня самое главное – игровая практика на уровне КХЛ. Благодарен «Амуру» за такой шанс.

В этом сезоне команду возглавил новый тренерский штаб во главе с . Этот тренер – сторонник атакующего хоккея, доверяет молодым.

В свое время в «Югре» он раскрыл для КХЛ Тертышного, других молодых нападающих. Надеюсь, удастся повторить этот путь. Работаю на максимуме, цепляюсь за возможность проявить себя в КХЛ, – сказал нападающий хабаровского клуба.

В «Амуре» появился молодой снайпер – у Лихачева 2 гола в 2 последних матчах. В МХЛ он был самым ценным игроком и забивал лакроссы