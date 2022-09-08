Епанчинцев о 5:4 ОТ с «Металлургом»: «Амур» правильно отреагировал на предыдущее поражение. Парни должны понимать, за какой клуб играют»

Главный тренер подвел итоги матча с (5:4 ОТ).

– Благодарен ребятам, что правильно отреагировали на предыдущее поражение. Хорошая игра, зрителям, думаю, понравилось.

Второй период неплохой. Три-четыре момента ребята заслужили, создав их.

Парни должны понимать, за какой клуб они играют. И мы в них верим. Самое главное, что мы верили. Мы верили, верили сами ребята. Забили хорошие голы и победили.

– Почему поставили снова Калниньша?

– Доверие к нему, конечно, есть. Мы рассчитывали, есть игровой блок, который знают и Аликин, и он, кто будет играть. Плюс момент психологии, да. После двух пропущенных голов мы заменили его не потому, что он плохо сыграл, не выручил, – хотели взбодрить команду. Это игрок с большим опытом, и у него все впереди, мы уверены.

– Сегодня не играл Педан.

– У него травма, не стали рисковать. Но радует, что есть ротация. Что-то поменяли после предыдущего матча, провели ротацию состава, и это сыграло свою роль.

Ребята должны понимать, что тренерский штаб тоже реагирует, ищет варианты. И ребята это понимают.

Сегодня мы отдали все силы. Понятно, что это была четвертая игра на выезде, больше месяца не были дома. И сегодня попросил ребят выйти с настроем и показать хороший хоккей. Получилось! – отметил Епанчинцев.