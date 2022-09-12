Епанчинцев об «Амуре»: «Конкуренция есть, но хотелось бы усилить позицию центрфорварда»

Главный тренер высказался о селекции команды.

— Вы довольны составом «Амура»?

— Селекция велась и будет весить до последнего дедлайна. Хотелось бы, конечно, Шипачева, но мы понимаем свои возможности. У нас есть хорошая молодежь, игроки Высшей лиги. У нас есть конкуренция в составе, это хорошо. Работаем с теми, кто есть.

Но есть один момент — травмы. К сожалению, они всегда есть. Главная позиция, которую хотелось бы усилить — центральный нападающий. Это одна из ключевых позиций в хоккее, центральный может сыграть на любой позиции.

У нас был такой опыт на Кубке мэра Москвы. Из-за травм пришлось поставить центрального в защиту, и он неплохо смотрелся, – сказал .