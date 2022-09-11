Рябыкин после 2:4 от «Автомобилиста»: «Авангард» наступил на те же грабли – удаления решают игру. Хотелось бы усиления»

Главный тренер дал комментарий после поражения от .

Омская команда уступила со счетом 2:4. Серия поражений «Авангарда» со старта сезона продлилась до четырех матчей.

– Опять наступили на те же грабли. Много удалений. Эти удаления решают игру.

– Какие в целом оцените начало сезона?

– Ясный ответ – негативное начало, четыре игры проиграли. Думаю, это такое впервые в истории. Надо выходить из этой ситуации.

– Насколько требуется усиление во вратарскую и защитную линии?

– Хотелось бы, конечно, усиления. И центрального. Но все зависит от бюджета.

– Вы сказали, что удаления поломали игру. Но вы два раза подходили к «Автомобилисту» на расстояние вытянутой руки, но последнего усилия у вас не получалось. Как оценивается функциональное состояние команды?

– Команда хорошо готова физически, не могу ничего сказать. Еще раз повторюсь: мы только подобрались, глупое удаление – и опять откатились. Сами себе привезли, – заявил .

«Авангард» проиграл все 4 матча со старта сезона, оставшись единственным клубом в КХЛ без набранных очков