Рябыкин после 2:4 от «Автомобилиста»: «Авангард» наступил на те же грабли – удаления решают игру. Хотелось бы усиления»

Главный тренер «Авангарда» дал комментарий после поражения от «Автомобилиста».
Омская команда уступила со счетом 2:4. Серия поражений «Авангарда» со старта сезона продлилась до четырех матчей.
– Опять наступили на те же грабли. Много удалений. Эти удаления решают игру.
– Какие в целом оцените начало сезона?
– Ясный ответ – негативное начало, четыре игры проиграли. Думаю, это такое впервые в истории. Надо выходить из этой ситуации.
– Насколько требуется усиление во вратарскую и защитную линии?
– Хотелось бы, конечно, усиления. И центрального. Но все зависит от бюджета.
– Вы сказали, что удаления поломали игру. Но вы два раза подходили к «Автомобилисту» на расстояние вытянутой руки, но последнего усилия у вас не получалось. Как оценивается функциональное состояние команды?
– Команда хорошо готова физически, не могу ничего сказать. Еще раз повторюсь: мы только подобрались, глупое удаление – и опять откатились. Сами себе привезли, – заявил Дмитрий Рябыкин.
«Авангард» проиграл все 4 матча со старта сезона, оставшись единственным клубом в КХЛ без набранных очков