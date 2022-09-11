«Авангард» пропустил 17 шайб в 4 матчах. Больше пропущенных только у «Автомобилиста», «Металлурга» и «Нефтехимика»

«Авангард» является одной из самых пропускающих команд на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ.
Омский клуб уступил «Автомобилисту» (2:4) в матче регулярного чемпионата, а серия поражений «ястребов» продлилась до четырех игр.
В этой встрече вратарь команды Станислав Галимов парировал 29 бросков из 33.
В общей сложности за четыре матча команда тренера Дмитрия Рябыкина пропустила 17 шайб при 8 заброшенных.
Больше омичей на старте сезона пропустили только три команды – «Автомобилист» (18), Металлург» (20) и «Нефтехимик» (20).