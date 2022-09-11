Ткачев забил за «Авангард» впервые в карьере. Он на скорости резко завел шайбу в ближний угол в игре «Автомобилистом»

забросил красивую шайбу в ворота .

26-летний нападающий «Авангарда» отличился в первом периоде матча Фонбет чемпионата .

Омичам удалось провести быструю атаку с ходу при игре в большинстве.

Алексей Береглазов разогнался с шайбой, оставил ее Арсению Грицюку, тот обменялся передачами с Ткачевым, вошедшим в чужую зону и показавшим своим видом уход за ворота и в этот момент резко завел шайбу в ближний угол ворот Владимира Галкина.

Таким образом, Ткачев, являющийся омским воспитанником, впервые в карьере забил за в КХЛ.