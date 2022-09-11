Канарейкин против отставки Рябыкина: «Пока не вижу оснований. «Авангарду» нужно потерпеть, ситуация скоро выправится»

выступил против увольнения из .

Омский клуб начал сезон с 3 поражений при общей разнице шайб 6:13.

«Во-первых, я хотел бы поддержать Рябыкина в этой ситуации. Начало сезона получилось для «Авангарда» непростым. Видно бурление внутри коллектива, в том смысле, что там есть неудовлетворенность результатом. Все логично, омская команда привыкла побеждать.

Я пока не вижу оснований для смены главного тренера. Мне кажется, кредит доверия у Рябыкина большой, нужно только потерпеть, и ситуация скоро выправится – неудачный старт будет проанализирован и может сыграть положительную роль в дальнейшем.

Уверен, эти потери очков будут компенсированы в ближайшей перспективе. При этом хорошо видно, что клубу нужно что-то решать с вратарской позицией, надо ее усиливать.

Если команда нацелена на выигрыш Кубка Гагарина, то все взоры селекции сейчас должны быть обращены именно на поиск голкипера. Но думаю, руководство клуба работает в данном направлении, там лучше нас все понимают и видят», – сказал бывший тренер клубов .