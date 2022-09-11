Канарейкин против отставки Рябыкина: «Пока не вижу оснований. «Авангарду» нужно потерпеть, ситуация скоро выправится»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Федор Канарейкин КХЛ Хоккей

Федор Канарейкин выступил против увольнения Дмитрия Рябыкина из «Авангарда»

Омский клуб начал сезон с 3 поражений при общей разнице шайб 6:13. 

«Во-первых, я хотел бы поддержать Рябыкина в этой ситуации. Начало сезона получилось для «Авангарда» непростым. Видно бурление внутри коллектива, в том смысле, что там есть неудовлетворенность результатом. Все логично, омская команда привыкла побеждать.

Я пока не вижу оснований для смены главного тренера. Мне кажется, кредит доверия у Рябыкина большой, нужно только потерпеть, и ситуация скоро выправится – неудачный старт будет проанализирован и может сыграть положительную роль в дальнейшем.

Уверен, эти потери очков будут компенсированы в ближайшей перспективе. При этом хорошо видно, что клубу нужно что-то решать с вратарской позицией, надо ее усиливать.

Если команда нацелена на выигрыш Кубка Гагарина, то все взоры селекции сейчас должны быть обращены именно на поиск голкипера. Но думаю, руководство клуба работает в данном направлении, там лучше нас все понимают и видят», – сказал бывший тренер клубов КХЛ

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