Коньков об «Авангарде»: «Нельзя сказать, что команда проигрывает в одну калитку. Есть время, чтобы убрать огрехи в игре»

не считает, что проигрывает матчи в одну калитку.

Омский клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 3 поражений при общей разнице шайб 6:13.

«Авангард» не набрал очков за три матча. Но не стоит делать преждевременные выводы.

Нельзя сказать, что «Авангард» проигрывает в одну калитку. В каждом матче команда пытается найти ключи к победе.

Чемпионат только начинается, и есть время, чтобы убрать все огрехи в игре, а состав позволяет показывать хороший хоккей», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.