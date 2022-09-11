Коньков об «Авангарде»: «Нельзя сказать, что команда проигрывает в одну калитку. Есть время, чтобы убрать огрехи в игре»

Теги Авангард Сергей Коньков КХЛ Хоккей

Сергей Коньков не считает, что «Авангард» проигрывает матчи в одну калитку. 

Омский клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 3 поражений при общей разнице шайб 6:13.

«Авангард» не набрал очков за три матча. Но не стоит делать преждевременные выводы.

Нельзя сказать, что «Авангард» проигрывает в одну калитку. В каждом матче команда пытается найти ключи к победе.

Чемпионат только начинается, и есть время, чтобы убрать все огрехи в игре, а состав позволяет показывать хороший хоккей», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные