Коньков об «Авангарде»: «Нельзя сказать, что команда проигрывает в одну калитку. Есть время, чтобы убрать огрехи в игре»

Сергей Коньков не считает, что «Авангард» проигрывает матчи в одну калитку.
Омский клуб начал Фонбет Чемпионат КХЛ с 3 поражений при общей разнице шайб 6:13.
«Авангард» не набрал очков за три матча. Но не стоит делать преждевременные выводы.
Нельзя сказать, что «Авангард» проигрывает в одну калитку. В каждом матче команда пытается найти ключи к победе.
Чемпионат только начинается, и есть время, чтобы убрать все огрехи в игре, а состав позволяет показывать хороший хоккей», – сказал бывший форвард клубов КХЛ.