Мышкин о критике вратарей «Авангарда»: «Ошибаются не только Галимов с Демченко, не в порядке пока и защитники. Помогут только работа, спокойствие и вера»

считает, что вратари нуждаются в доверии.

Омский клуб начал сезон с 3 поражений при общей разнице шайб 6:13.

– В прессе много обсуждений вратарского провала в «Авангарде», где не выручает дуэт Галимов – Демченко. Что Омску посоветуте?

– Всегда был сторонником того, что вратарям нужно доверять. Ошибаются не только Галимов с Демченко, не в порядке пока и защитники. Тут помогут только работа, спокойствие и вера. Особенно когда клуб на выезде, на 12-матчевой серии.

– По слухам, Омск уже вышел на трансферный рынок. Правильный ход?

– Со стороны трудно оценивать. Пару лет назад с Грубецом в похожей ситуации клуб угадал.

Где-то даже чех удивил, стал лидером команды и внес огромный вклад в ее победы. Не все этого ожидали. Но бывают и другие сценарии, – сказал бывший вратарь сборной СССР.