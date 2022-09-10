Матвей Гуськов после 1:4 от «Северстали»: «ЦСКА нужно похитрее распоряжаться моментами. Будем делать работу над ошибками»

Матвей Гуськов подвел итоги матча с «Северсталью» (1:4).
– Что не получилось у ЦСКА?
– Я думаю, что не получилось все. Будем делать работу над ошибками, настраиваться на следующий матч.
– После стартовых матчей упала результативность, с чем это может быть связано?
– Реализации не хватает. Моменты есть, нужно их забивать, где-то похитрее побросать. Будем делать работу над ошибками, постараемся сыграть результативнее в следующих играх.
– Удивил ли чем-то соперник?
– «Северсталь» – хорошая, рабочая команда. Интересно играть против них было.
– Над чем еще нужно, кроме реализации, поработать к предстоящей игре?
– Работы много предстоит, нужно посмотреть видео, разобрать ошибки. И как-то похитрее своими моментами распоряжаться, чтобы больше забивать, – сказал нападающий ЦСКА.