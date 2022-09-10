Разин о 4:1 с ЦСКА: «Попросили ребят сыграть с холодной головой. Понравился 3-й период – все строго, дисциплинированно»

высказался о победе «Северстали» над .

Череповецкий клуб обыграл армейцев (4:1) в первом домашнем матче нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Большое спасибо болельщикам. Сегодня был аншлаг. Зрители нас очень хорошо поддерживали. Попросили ребят сыграть с холодной головой.

Удачно сыграли первый период, получили много большинства. Жалко, что всего один гол забили. Неудачно начали второй. Сами себе привезли. Очень важный был гол, который забил Никита Хлыстов. Важно было среагировать на пропущенный. Очень понравился третий период. Все строго, дисциплинированно. Забили хорошие голы. Ребят с победой.

– Команда сегодня выбрала лучшим игроком Влада Подъяпольского. Согласны?

Я не буду отступать от своих принципов. Я никого не буду выделять. Выиграла вся команда. Тем более, у не было еще в этом сезоне голов, у , у Никиты Хлыстова. Каждая пятерка сегодня внесла вклад в победу.

Готовимся дальше. У нас был сложный выезд из трех городов. Завтра обычный рабочий день. Готовимся. У нас дальше не менее сложный, не менее серьезный соперник, – сказал главный тренер .

Следующий матч команда проведет 12 сентября против СКА.