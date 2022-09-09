ЦСКА проиграл «Северстали» и «Ак Барсу» с общим счетом 2:9. Команда Разина выиграла 3 из 4 матчей на старте сезона

«Северсталь» обыграла ЦСКА (4:1) в матче Фонбет регулярного чемпионата .

Команда тренера проиграла во второй игре подряд – с общим счетом 2:9. В предыдущем матче московский клуб уступил на домашнем льду «Ак Барсу» (1:5).

Следующий матч проведет 11 сентября против «Локомотива» в Ярославле.

В свою очередь, команде удалось обыграть ЦСКА после камбэка в прошлом матче против «Металлурга» в Магнитогорске (4:3 ОТ).

на старте сезона одержала три победы в четырех встречах. Следующая игра у череповчан назначена на 12 сентября – против СКА.