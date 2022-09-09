Федоров об 1:4 от «Северстали»: «ЦСКА не удается понять, в каком измерении мы находимся. Есть личности, которых, может, не нужно было выпускать в какие-то моменты»

высказался после поражения от (1:4).

– «Северсталь» – с победой. Отличная игра у них получилась. Использовали все моменты, здорово сыграли в большинстве.

К сожалению, нам пока не удается понять, в каком измерении мы находимся. Хотя при счете 2:1 были хорошие моменты, определенные тенденции.

Не срослось. Пропустили два быстрых гола. Потом попытались перехватить инициативу, но, как всегда бывает, не хватило времени.

– Почему вы не приняли решение сменить вратаря?

– Я думаю, дело здесь в команде. Саша ( ) держал нас в игре и в прошлом матче, и сегодня.

У нас есть ярче личности, которых, может быть, не нужно было выпускать в какие-то моменты. Мы четко понимаем, с чем мы столкнулись.

Работа будет продолжена. Постараемся до следующей игры сделать выводы и выйти с победным настроением.

– С чем связано обилие удалений у ЦСКА?

– Мы боремся с этим. Да, есть определенные проблемы. Может быть, где-то эмоции зашкаливают.

Может быть, ребята хотят сделать все и сразу. Наверное, спишем на начало сезона, на эмоции. Наша команда прекрасно понимает, что дисциплина удалений оставляет желать лучшего.

У нас хороший сплав молодых игроков со зрелыми, поэтому все идет от наших мыслей, желаний, действий, – сказал главный тренер .