Кэри Прайс: «Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня последние недели, месяцы и годы. Это было эмоциональное время»

Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс поблагодарил болельщиков за поддержку.
«Я просто хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня последние несколько недель, месяцев и лет.
Для меня это было очень эмоциональное время. Спасибо. Вперед, «Монреаль», вперед!» – написал Прайс.
В минувшем сезоне 35-летний голкипер сыграл только 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он долго восстанавливался после операции на колене, при этом реабилитация все еще не завершена.
«Монреаль» допускает, что вратарь не будет играть в сезоне-2022/23.
Контракт канадца с кэпхитом 10,5 млн долларов будет действовать еще 4 сезона.
Прайс прошел курс лечения от наркозависимости: «Я оказался в такой тьме, что был не в состоянии сам выбраться оттуда»