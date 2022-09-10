Кэри Прайс: «Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня последние недели, месяцы и годы. Это было эмоциональное время»

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Вратарь «Монреаля» Кэри Прайс поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Я просто хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня последние несколько недель, месяцев и лет.

Для меня это было очень эмоциональное время. Спасибо. Вперед, «Монреаль», вперед!» – написал Прайс.

В минувшем сезоне 35-летний голкипер сыграл только 5 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Он долго восстанавливался после операции на колене, при этом реабилитация все еще не завершена. 

«Монреаль» допускает, что вратарь не будет играть в сезоне-2022/23.

Контракт канадца с кэпхитом 10,5 млн долларов будет действовать еще 4 сезона. 

Прайс прошел курс лечения от наркозависимости: «Я оказался в такой тьме, что был не в состоянии сам выбраться оттуда»

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