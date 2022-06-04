Вратарь системы «Ак Барса» Пекса: «У Куика резкие ноги, быстро двигается. У Флери бы взял хитрые уловки, нестандартные действия, у Прайса – спокойствие»

Вячеслав Пекса рассказал о том, какие бы качества перенял у вратарей из НХЛ.

– В чем видишь причины своего роста в сезоне-2021/2022?

– Уверенность пришла с большим количеством игр и с возрастом, конечно. Я был одним из самых старших в сезоне Париматч Молодежной хоккейной лиги. Нужно было встать на этот путь уверенности и стабильности.

– Есть ли вратари, в которых ты видишь частички своего будущего стиля?

– Я бы взял что-нибудь от из «Лос-Анджелеса». У него очень резкие ноги, он быстро двигается.

Хитрые уловки и нестандартные действия взял бы у Марка-Андре Флери. А самое главное – это спокойствие . По чуть-чуть от всех – и свой стиль можно создать.

– Куик и Флери – два вратаря, которые в сезоне-2021/2022 без ловушки сыграли.

– Не уверен, что этого можно ждать в следующем сезоне. Но шайбу нужно ловить любым способом. Поэтому даже если что-то слетит, или даже шлем упадет – буду до конца играть.

– Следующий сезон очень важный, переходный. Больше будешь работать именно над физикой?

– На самом деле каждый сезон важен. Но можно сказать, что предстоящий – один из важнейших.

Буду готовить и моральные, и физические качества, потому что на взрослом уровне уже другие проблемы и задачи нужно решать.

Будет совсем другая нагрузка. Физически нужно окрепнуть, побольше становиться, чтобы вместе с шайбой в ворота не залетать, – сказал 19-летний вратарь системы .