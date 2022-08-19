«Монреаль» допускает, что Прайс не будет играть в следующем сезоне. В состоянии его колена нет улучшений

допускает, что вратарь не будет играть в сезоне-2022/23.

В минувшем сезоне 34-летний голкипер сыграл только 5 матчей в регулярном чемпионате . Он долго восстанавливался после операции на колене, при этом реабилитация все еще не завершена.

Прайс использовал инъекции богатой тромбоцитами плазмы в качестве одного из способов восстановления.

«Этим летом ему делали инъекции в колено, чтобы посмотреть, поможет ли это. Это не так, и на данный момент мы не ожидаем, что Кэри будет готов к старту следующего сезона. Откровенно говоря, я не знаю, сможет ли Кэри в принципе сыграть в этом сезоне.

Я уже упоминал ранее, что мы с Кэри были как бы в серой зоне с точки зрения того, сможет ли он играть или нет.

На данный момент новости о колене Кэри обескураживают в том смысле, что нет никаких улучшений», – сказал генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз.

По его словам, клуб поместит Прайса в список травмированных на долгий срок игроков, что позволит клубу освободить место в платежной ведомости.

Контракт канадца с кэпхитом 10,5 миллиона долларов будет действовать еще 4 сезона.