Прайс прошел курс лечения от наркозависимости: «Я оказался в такой тьме, что был не в состоянии сам выбраться оттуда»

Вратарь объяснил свое решение обратиться в программу помощи игрокам .

По его словам, это было связано с зависимостью от психоактивных веществ и необходимостью лечения.

«За последние несколько лет я позволил себе оказаться в такой тьме, что был не в состоянии самостоятельно выбраться оттуда. В прошлом месяце я принял решение пройти курс лечения от наркозависимости в специальном заведении.

Дело дошло до того, что я был вынужден в первую очередь позаботиться о своем здоровье и моей семье. Мы призываем наших детей обращаться за помощью, если она им нужна. Я оказался в таком же положении.

В течение многих лет я не обращал внимание на собственное психологическое состояние. Теперь мне нужно время, чтобы привести его в порядок. Сейчас я могу двигаться вперед только постепенно, делая один шаг за другим.

Этим объясняется неопределенность со сроками моего возвращения на площадку.

Я очень благодарен за оказанную мне поддержку и пожелания успехов. Прошу журналистов и коллег и дальше уважать наше право на личную жизнь в это время. Ваша поддержка и уважение стали ключевыми факторами в процессе моего восстановления», – говорится в заявлении Прайса в инстаграме.